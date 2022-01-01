Uzņēmumu katalogs
Collective Health
Collective Health Algas

Collective Health algas svārstās no $65,325 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $502,500 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Collective Health. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/13/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $195K
Produkta vadītājs
Median $138K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $250K

Biznesa operāciju vadītājs
$97.5K
Biznesa analītiķis
$65.3K
Datu analītiķis
$88.4K
Datu zinātnieks
$124K
Finanšu analītiķis
$149K
Produkta dizainers
$170K
Pārdošana
$503K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Collective Health uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

