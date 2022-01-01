Uzņēmumu katalogs
Fidelity Investments Algas

Fidelity Investments algas svārstās no $7,960 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $446,667 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Fidelity Investments. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/5/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobilās programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Kriptovalūtu inženieris

Sistēmu inženieris

Datu zinātnieks
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Produkta vadītājs
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Programmatūras inženierijas vadītājs
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Biznesa analītiķis
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Risinājumu arhitekts
L6 $166K
L7 $233K

Datu arhitekts

Mākoņa arhitekts

Cloud Security Architect

Finanšu analītiķis
L3 $69.6K
L6 $138K
Klientu apkalpošana
Median $60K
Produkta dizainers
L4 $105K
L5 $140K

UX dizainers

Datu analītiķis
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Vadības konsultants
Median $160K
Projektu vadītājs
Median $163K
Datu zinātnes vadītājs
Median $250K
Mārketings
Median $155K
Programmu vadītājs
Median $192K
Kiberdrošības analītiķis
Median $138K
Pārdošana
Median $96K
UX pētnieks
Median $240K
Aktuārs
Median $135K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $98K
Riska kapitāla investoris
Median $185K

Direktors

Grāmatvedis
$102K

Tehniskais grāmatvedis

Administratīvais asistents
$60.2K
Biznesa operācijas
$69.2K
Elektrotehnikas inženieris
$398K
Cilvēkresursi
$8K
Produkta dizaina vadītājs
$234K
Personāla atlases speciālists
$70.4K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Fidelity Investments uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Citi resursi