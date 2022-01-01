Uzņēmumu katalogs
Vanguard
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Vanguard Algas

Vanguard algas svārstās no $50,250 kopējā atlīdzībā gadā Klientu panākumi zemākajā līmenī līdz $348,250 Biznesa operācijas augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Vanguard. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Datu zinātnieks
TS02 $132K
TS03 $173K
Produkta vadītājs
Median $142K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Produkta dizainers
Median $120K

UX dizainers

Datu analītiķis
TS02 $133K
TS03 $153K
Projektu vadītājs
Median $128K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $195K
Grāmatvedis
Median $103K

Tehniskais grāmatvedis

UX pētnieks
Median $128K
Finanšu analītiķis
Median $85K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $115K
Mārketings
Median $189K
Risinājumu arhitekts
Median $200K

Datu arhitekts

Cloud Security Architect

Tehnisko programmu vadītājs
Median $200K
Biznesa operācijas
$348K
Biznesa analītiķis
$144K
Klientu apkalpošana
$137K
Klientu panākumi
$50.3K
Cilvēkresursi
$74.2K
Juridiskais
$101K
Vadības konsultants
$249K
Mārketinga operācijas
$131K
Programmu vadītājs
$216K
Pārdošana
$55.7K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Vanguard, ir Biznesa operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $348,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Vanguard, ir $134,989.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Vanguard

Saistītie uzņēmumi

  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Fidelity Investments
  • Bankers Healthcare Group
  • Prime Trust
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi