Uzņēmumu Katalogs
Excella
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Excella Algas

Excella algu diapazons svārstās no $78,390 kopējā atalgojumā gadā Biznesa analītiķis apakšējā galā līdz $185,925 Vadības konsultants augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Excella. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $102K
Biznesa analītiķis
$78.4K
Datu zinātnieks
$158K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Vadības konsultants
$186K
Produkta dizainers
$95.5K
Programmatūras inženieru vadītājs
$183K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Excella, ir Vadības konsultants at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $185,925. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Excella, ir $129,893.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Excella

Saistītie Uzņēmumi

  • HCL Global Systems
  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi