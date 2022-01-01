Uzņēmumu katalogs
Ultimate Software
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Ultimate Software Algas

Ultimate Software algas svārstās no $70,745 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists zemākajā līmenī līdz $189,945 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ultimate Software. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/21/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $110K
Biznesa analītiķis
$99.5K
Datu zinātnieks
$190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$70.7K
Produkta dizainers
$76.9K
Produkta vadītājs
$184K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Ultimate Software, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $189,945. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ultimate Software, ir $104,875.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Ultimate Software

Saistītie uzņēmumi

  • Esri
  • Welcome
  • OnPrem Solution Partners
  • Cloudwick
  • Genesys
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi