Risinājumu arhitekts atlīdzība in Canada Ericsson svārstās no CA$143K year JS6 līmenim līdz CA$157K year JS7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$158K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ericsson kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
