Ericsson
  • Algas
  • Risinājumu arhitekts

  • Visas Risinājumu arhitekts algas

Ericsson Risinājumu arhitekts Algas

Risinājumu arhitekts atlīdzība in Canada Ericsson svārstās no CA$143K year JS6 līmenim līdz CA$157K year JS7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$158K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ericsson kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Ericsson?

Iekļautie amati

Cloud Architect

BUJ

The highest paying salary package reported for a Risinājumu arhitekts at Ericsson in Canada sits at a yearly total compensation of CA$178,252. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Risinājumu arhitekts role in Canada is CA$158,371.

