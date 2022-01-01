Uzņēmumu katalogs
Enfusion
Enfusion Algas

Enfusion algas svārstās no $50,113 kopējā atlīdzībā gadā Projektu vadītājs zemākajā līmenī līdz $120,750 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Enfusion. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/6/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $121K

Full-Stack programmatūras inženieris

Grāmatvedis
$116K
Biznesa analītiķis
$90.3K

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$61K
Projektu vadītājs
$50.1K
Tehnisko programmu vadītājs
$78.4K
Tehniskais rakstnieks
$67.3K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Enfusion, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $120,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Enfusion, ir $78,390.

