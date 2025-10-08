Uzņēmumu katalogs
Dropbox
Dropbox Data Architect Algas

Data Architect atlīdzība in United States Dropbox svārstās no $300K year IC2 līmenim līdz $336K year IC4 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dropbox kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$300K
$193K
$84.4K
$22.2K
IC3
$257K
$167K
$65.3K
$24.3K
IC4
$336K
$192K
$123K
$21K
$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Dropbox uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Data Architect pozīcijai Dropbox in United States, ir gada kopējā atlīdzība $515,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dropbox Data Architect pozīcijai in United States, ir $288,944.

Citi resursi