DraftKings Algas

DraftKings algu diapazons svārstās no $86,028 kopējā atalgojumā gadā Darbinieku atlases speciālists apakšējā galā līdz $302,625 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem DraftKings. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Programmatūras inženieru vadītājs
L7 $249K
L6 $303K
Produkta vadītājs
L8 $205K
L7 $193K

Biznesa analītiķis
Median $112K
Datu zinātnieks
Median $175K
Datu analītiķis
Median $90K
Produkta dizainers
Median $148K
Datu zinātnes vadītājs
$265K
Finanšu analītiķis
$159K
Mārketings
$124K
Programmu vadītājs
$92.5K
Darbinieku atlases speciālists
$86K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā DraftKings, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 4th-GADS (6.25% katru ceturksni)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā DraftKings, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the L6 level ar gada kopējo atalgojumu $302,625. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā DraftKings, ir $175,000.

Citi Resursi