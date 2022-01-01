Grubhub Algas

Grubhub algu diapazons svārstās no $19,632 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $320,000 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Grubhub. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.
40%
GADS 1
30%
GADS 2
15%
GADS 3
15%
GADS 4
Uzņēmumā Grubhub, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:
40% iegūst 1st-GADS (40.00% katru gadu)
30% iegūst 2nd-GADS (7.50% katru ceturksni)
15% iegūst 3rd-GADS (3.75% katru ceturksni)
15% iegūst 4th-GADS (3.75% katru ceturksni)
25%
GADS 1
25%
GADS 2
25%
GADS 3
25%
GADS 4
Uzņēmumā Grubhub, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:
25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)
25% iegūst 2nd-GADS (6.25% katru ceturksni)
25% iegūst 3rd-GADS (6.25% katru ceturksni)
25% iegūst 4th-GADS (6.25% katru ceturksni)
Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.