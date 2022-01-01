Uzņēmumu Katalogs
Grubhub
Grubhub Algas

Grubhub algu diapazons svārstās no $19,632 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $320,000 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Grubhub. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Produkta vadītājs
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $320K

Datu zinātnieks
Median $150K
Biznesa analītiķis
Median $95K
Datu analītiķis
Median $140K
Datu zinātnes vadītājs
Median $185K
Grāmatvedis
$126K
Biznesa operācijas
$296K
Biznesa operāciju vadītājs
$125K
Finanšu analītiķis
$87.6K
Cilvēkresursi
$74.6K
Mārketings
$51K
Mārketinga operācijas
$103K
Partneru vadītājs
$115K
Produkta dizainers
$19.6K
Programmu vadītājs
$160K
Darbinieku atlases speciālists
$101K
Pārdošana
$128K
Risinājumu arhitekts
$85.6K

Datu arhitekts

Tehniskais programmu vadītājs
$101K
UX pētnieks
$98K
Iegūšanas Grafiks

40%

GADS 1

30%

GADS 2

15%

GADS 3

15%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Grubhub, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 40% iegūst 1st-GADS (40.00% katru gadu)

  • 30% iegūst 2nd-GADS (7.50% katru ceturksni)

  • 15% iegūst 3rd-GADS (3.75% katru ceturksni)

  • 15% iegūst 4th-GADS (3.75% katru ceturksni)

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Grubhub, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 4th-GADS (6.25% katru ceturksni)

