Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Citadel svārstās no $405K year L1 līmenim līdz $608K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $525K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Citadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
