Uzņēmumu katalogs
Checkr
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Checkr Algas

Checkr algas svārstās no $73,630 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $360,000 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Checkr. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $351K
Klientu apkalpošana
$73.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Datu analītiķis
$181K
Finanšu analītiķis
$191K
Cilvēkresursi
$258K
Mārketings
$226K
Produkta dizaineris
Median $220K
Produkta menedžeris
Median $360K
Programmu menedžeris
$122K
Personāla atlases speciālists
Median $172K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Checkr uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Checkr, ir Produkta menedžeris ar gada kopējo atlīdzību $360,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Checkr, ir $205,475.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Checkr

Saistītie uzņēmumi

  • Optimizely
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Snapdocs
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi