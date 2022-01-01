Uzņēmumu katalogs
Axoni
Axoni Algas

Axoni algas svārstās no $155,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $165,825 Biznesa analītiķis augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Axoni. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/17/2025

Programmatūras inženieris
Median $155K
Biznesa analītiķis
$166K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Axoni uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Axoni, ir Biznesa analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $165,825. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Axoni, ir $160,413.

