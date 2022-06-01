Uzņēmumu katalogs
Centerfield
Centerfield Algas

Centerfield algas svārstās no $58,531 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $248,750 Mārketings augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Centerfield. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Datu zinātnieks
$122K
Mārketings
$249K
Produkta dizainers
$58.5K

Pārdošana
$151K
Programmatūras inženieris
$101K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Centerfield, ir Mārketings at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $248,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Centerfield, ir $121,605.

