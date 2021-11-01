Uzņēmumu katalogs
Epsilon Algas

Epsilon algas svārstās no $5,020 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $224,000 Pārdošana augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
L1 $76.8K
L2 $105K
L3 $112K
L4 $114K
L5 $149K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $13.9K
Produkta menedžeris
Median $129K

Biznesa analītiķis
Median $90K
Datu analītiķis
Median $80K
Pārdošana
Median $224K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $150K
Mārketings
Median $175K
Mārketinga operācijas
Median $58K
Administratīvais asistents
$62.1K
Biznesa operācijas
$167K
Biznesa operāciju menedžeris
$30.5K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$57.1K
Vadības konsultants
$189K
Produkta dizaineris
Median $63.5K
Produkta dizaina menedžeris
$143K
Projektu menedžeris
$28.8K
Personāla atlases speciālists
$5K
Risinājumu arhitekts
$137K

Datu arhitekts

Tehnisko programmu menedžeris
$112K
Riska kapitāla investors
$166K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Epsilon, ir Pārdošana ar gada kopējo atlīdzību $224,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Epsilon, ir $111,943.

