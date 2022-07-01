Uzņēmumu Katalogs
Capital Rx
Capital Rx Algas

Capital Rx algu diapazons svārstās no $122,640 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $150,000 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Capital Rx. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/13/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $150K

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
$131K
Produkta dizainers
$123K

Produkta vadītājs
$136K
Pārdošana
$146K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Capital Rx, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atalgojumu $150,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Capital Rx, ir $135,675.

