Aparatūras inženieris atlīdzība in Germany Bosch Global svārstās no €81.2K year EG12 līmenim līdz €99.1K year EG16 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Germany pakete kopā ir €100K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bosch Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
