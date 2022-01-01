Uzņēmumu katalogs
Celonis
Celonis Algas

Celonis algas svārstās no $42,346 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $205,800 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Celonis. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $150K
Pārdošanas inženieris
Median $170K

Biznesa analītiķis
Median $42.3K
Vadības konsultants
Median $200K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $178K
Produkta dizainers
Median $94.3K
Klientu apkalpošana
$181K
Klientu panākumi
$201K
Datu zinātnes vadītājs
$89.5K
Datu zinātnieks
$89.1K
Finanšu analītiķis
$63.8K
Cilvēkresursi
$206K
Mārketings
$88.6K
Mārketinga operācijas
$90.5K
Partneru vadītājs
$131K
Programmu vadītājs
$164K
Projektu vadītājs
$159K
Pārdošana
$115K
Risinājumu arhitekts
$94.5K

Datu arhitekts

Tehnisko programmu vadītājs
$201K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Celonis uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Citi resursi