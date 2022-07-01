Uzņēmumu katalogs
BlueHalo
BlueHalo Algas

BlueHalo algas svārstās no $110,129 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $246,225 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BlueHalo. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $120K

Full-Stack programmatūras inženieris

Aparatūras inženieris
Median $203K
Produkta dizainers
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tehnisko programmu vadītājs
$246K
The highest paying role reported at BlueHalo is Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $246,225. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BlueHalo is $161,500.

