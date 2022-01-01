Uzņēmumu Katalogs
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Algas

Aerojet Rocketdyne algu diapazons svārstās no $65,325 kopējā atalgojumā gadā Biznesa analītiķis apakšējā galā līdz $180,095 Aparatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aerojet Rocketdyne. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/15/2025

$160K

Mehāniskais inženieris
Median $120K
Grāmatvedis
$109K
Aviācijas un kosmosa inženieris
$75.4K

Biznesa analītiķis
$65.3K
Datu zinātnieks
$91.5K
Aparatūras inženieris
$180K
Programmu vadītājs
$104K
Projektu vadītājs
$120K
Tehniskais programmu vadītājs
$96.9K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Aerojet Rocketdyne, ir Aparatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $180,095. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Aerojet Rocketdyne, ir $104,259.

