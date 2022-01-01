Uzņēmumu katalogs
MessageBird
MessageBird Algas

MessageBird algas svārstās no $51,900 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $156,777 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem MessageBird. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/27/2025

Programmatūras inženieris
Median $120K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $152K
Cilvēkresursi
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Produkta dizaineris
$78.6K
Produkta menedžeris
$157K
Personāla atlases speciālists
$62.6K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

MessageBird uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots MessageBird, ir Produkta menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $156,777. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots MessageBird, ir $99,353.

