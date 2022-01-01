Uzņēmumu Katalogs
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Algas

Arrowstreet Capital algu diapazons svārstās no $128,520 kopējā atalgojumā gadā Projektu vadītājs apakšējā galā līdz $381,900 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Arrowstreet Capital. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/24/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $200K

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
$314K
Projektu vadītājs
$129K

Programmatūras inženieru vadītājs
$382K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Arrowstreet Capital, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $381,900. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Arrowstreet Capital, ir $256,780.

