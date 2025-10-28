Uzņēmumu katalogs
AppLovin
AppLovin Mārketings Algas

Vidējā Mārketings kopējā atlīdzība in China AppLovin svārstās no CN¥397K līdz CN¥578K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AppLovin kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CN¥455K - CN¥519K
China
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Akciju veids
RSU

AppLovin uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (25.00% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai AppLovin in China, ir gada kopējā atlīdzība CN¥577,898. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AppLovin Mārketings pozīcijai in China, ir CN¥396,693.

