Disney Algas

Disney algas svārstās no $50,250 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $477,667 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Disney. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/3/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Drošības programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Tīmekļa izstrādātājs

Produkta vadītājs
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Produkta dizainers
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX dizainers

Programmatūras inženierijas vadītājs
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Finanšu analītiķis
Median $109K
Datu zinātnieks
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Datu analītiķis
Median $120K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $180K
Projektu vadītājs
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Biznesa analītiķis
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Kiberdrošības analītiķis
Median $158K
Pārdošana
Median $99.5K

Kontu pārvaldnieks

Datu zinātnes vadītājs
Median $400K
Programmu vadītājs
Median $180K
Produkta dizaina vadītājs
Median $328K
Risinājumu arhitekts
Median $416K

Datu arhitekts

Cloud Security Architect

UX pētnieks
Median $158K
Klientu apkalpošana
Median $60K
Cilvēkresursi
Median $140K
Grāmatvedis
Median $85K

Tehniskais grāmatvedis

Biznesa attīstība
Median $165K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $178K
Mārketinga operācijas
Median $150K
Personāla atlases speciālists
Median $115K
Administratīvais asistents
$50.3K
Biznesa operācijas
$296K
Biznesa operāciju vadītājs
$53.6K
Vadības sistēmu inženieris
$93.5K
Korporatīvā attīstība
$226K
Grafiskais dizainers
$90.5K
Aparatūras inženieris
$85.6K
Juridiskais
Median $266K
Vadības konsultants
$86.2K
Mārketings
$209K

Produkta mārketinga vadītājs

Kopējie atlīdzības pakalpojumi
$148K
Riska kapitāla investoris
$95.9K

Analītiķis

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Disney uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

33%

G 1

33%

G 2

34%

G 3

Akciju veids
RSU

Disney uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (16.50% pusgada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (16.50% pusgada)

  • 34% tiek iegūtas 3rd-G (17.00% pusgada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Disney uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Disney, ir Produkta vadītājs at the P7 level ar gada kopējo atlīdzību $477,667. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Disney, ir $158,000.

