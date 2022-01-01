Uzņēmumu katalogs
Anaplan Algas

Anaplan algas svārstās no $73,630 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $346,725 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Anaplan. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack programmatūras inženieris

Risinājumu arhitekts
Median $168K
Produkta vadītājs
Median $132K

Cilvēkresursi
Median $344K
Pārdošana
Median $250K
Biznesa analītiķis
$262K
Klientu apkalpošana
$98.5K
Klientu panākumi
$281K
Datu zinātnieks
$116K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$138K
Mārketinga operācijas
$89.2K
Produkta dizainers
$270K
Projektu vadītājs
$154K
Personāla atlases speciālists
$73.6K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$347K
Tehnisko programmu vadītājs
$239K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Anaplan uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

The highest paying role reported at Anaplan is Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $346,725. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anaplan is $156,545.

