Accolade
Accolade Algas

Accolade algas svārstās no $26,330 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošanas operācijas zemākajā līmenī līdz $422,875 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Accolade. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
Median $136K
Produkta menedžeris
Median $282K
Biznesa operācijas
$32.1K

Klientu apkalpošana
$56.2K
Klientu apkalpošanas operācijas
$26.3K
Datu analītiķis
$150K
Datu zinātnieks
$163K
Cilvēkresursi
$215K
Produkta dizaineris
$67.3K
Kiberdrošības analītiķis
$60.3K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$423K
Tehnisko programmu menedžeris
$176K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Accolade, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $422,875. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Accolade, ir $143,124.

