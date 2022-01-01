Uzņēmumu Katalogs
Aetna Algas

Aetna algu diapazons svārstās no $25,425 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $258,703 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aetna. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/15/2025

$160K

Datu zinātnieks
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Veselības informātika

Programmatūras inženieris
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Datu inženieris

Aktuārijs
Median $141K

Produkta vadītājs
Median $201K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
Median $102K
Grāmatvedis
$95.1K
Biznesa analītiķis
$101K
Biznesa attīstība
$115K
Civilinženieris
$58.8K
Datu analītiķis
$115K
Finanšu analītiķis
$82.6K
Vadības konsultants
$172K
Produkta dizainers
$25.4K
Projektu vadītājs
$98K
Pārdošana
$101K
Programmatūras inženieru vadītājs
$199K
Risinājumu arhitekts
$259K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

