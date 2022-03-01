Bendrovių katalogas
VideoAmp
VideoAmp Atlyginimai

VideoAmp atlyginimas svyruoja nuo $135,000 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $293,460 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų VideoAmp. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/6/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $176K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Pardavimai
Median $135K
Produkto vadovas
Median $175K

Duomenų mokslininkas
$169K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$293K
DUK

Najbolje plačana pozicija pri VideoAmp je Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $293,460. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri VideoAmp je $175,000.

