UPMC Atlyginimai

UPMC atlyginimas svyruoja nuo $75,375 bendros metinės kompensacijos Projektų vadovas žemiausiame taške iki $175,000 Aktuaras aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų UPMC. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/16/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $93K
Aktuaras
Median $175K
Buhalteris
$78.4K

Verslo analitikas
Median $80K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
$89.6K
Produkto dizaineris
$121K
Produkto dizaino vadovas
$134K
Produkto vadovas
$112K
Projektų vadovas
$75.4K
Kibernetinio saugumo analitikas
$85.4K
Techninių programų vadovas
$102K
Didžiausią atlyginimą UPMC gauna Aktuaras su metine bendra kompensacija $175,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija UPMC yra $93,000.

