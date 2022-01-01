Bendrovių katalogas
Udemy Atlyginimai

Udemy atlyginimas svyruoja nuo $48,676 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $382,500 Turto valdytojas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Udemy. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/20/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
L3 $165K
L4 $237K
Rinkodara
Median $166K

Produkto dizaineris
Median $165K
Personalo specialistas
Median $115K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $117K
Verslo operacijų vadovas
$135K
Verslo analitikas
$255K
Klientų aptarnavimas
$275K
Duomenų mokslo vadovas
$72.1K
Rinkodaros operacijos
$139K
Produkto vadovas
$48.7K
Programų vadovas
$117K
Projektų vadovas
$172K
Turto valdytojas
$383K
Pardavimai
$122K
Sprendimų architektas
$218K
Techninių programų vadovas
$147K
Rizikos kapitalo investuotojas
$291K
DUK

