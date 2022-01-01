Bendrovių katalogas
Ubisoft
Ubisoft Atlyginimai

Ubisoft atlyginimas svyruoja nuo $20,193 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $178,500 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ubisoft. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/20/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Internetinių svetainių kūrėjas

Vaizdo žaidimų programinės įrangos inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Produkto vadovas
Median $108K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $116K

Duomenų analitikas
Median $48.8K
Duomenų mokslininkas
Median $70K
Projektų vadovas
Median $65.4K
Rinkodara
Median $111K
Sprendimų architektas
Median $119K
Verslo analitikas
$20.2K
Grafikos dizaineris
$58.8K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$79.9K
Rinkodaros operacijos
$50.5K
Produkto dizaineris
$126K
Produkto dizaino vadovas
$164K
Techninių programų vadovas
$179K
UX tyrinėtojas
$81.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą Ubisoft gauna Techninių programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $178,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ubisoft yra $81,405.

