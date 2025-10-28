Produkto vadovas kompensacija in United States TripAdvisor įmonėje sudaro $212K per year PSE1 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $215K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TripAdvisor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
SE1
$ --
$ --
$ --
$ --
SE2
$ --
$ --
$ --
$ --
SSE
$ --
$ --
$ --
$ --
PSE1
$212K
$162K
$25.9K
$23.9K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
TripAdvisor kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)