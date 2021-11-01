Bendrovių katalogas
Thrasio
Thrasio Atlyginimai

Thrasio atlyginimas svyruoja nuo $51,640 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $201,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Thrasio. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
Median $60K
Duomenų mokslininkas
Median $180K
Produkto vadovas
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Verslo operacijos
$114K
Verslo analitikas
$124K
Verslo plėtra
$130K
Duomenų analitikas
$51.6K
Investicijų banko specialistas
$141K
Rinkodara
$194K
Projektų vadovas
$122K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$201K
DUK

Didžiausią atlyginimą Thrasio gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $201,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Thrasio yra $130,345.

Kiti ištekliai