Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India ThoughtWorks įmonėje svyruoja nuo ₹1.39M per year Consultant lygiui iki ₹5.23M per year Lead Consultant lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹2.19M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThoughtWorks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
