Produkto vadovas kompensacija in India ThoughtWorks įmonėje svyruoja nuo ₹2.78M per year Senior Product Manager lygiui iki ₹7.17M per year Principal Product Manager lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹3.46M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThoughtWorks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
