ThoughtWorks
ThoughtWorks Produkto vadovas Atlyginimai

Produkto vadovas kompensacija in India ThoughtWorks įmonėje svyruoja nuo ₹2.78M per year Senior Product Manager lygiui iki ₹7.17M per year Principal Product Manager lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹3.46M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThoughtWorks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Kokie yra karjeros lygiai ThoughtWorks?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai ThoughtWorks in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹7,370,523. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ThoughtWorks Produkto vadovas pozicijai in India yra ₹3,456,004.

