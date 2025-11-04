Produkto dizaineris kompensacija in United States ThoughtWorks įmonėje sudaro $136K per year Senior Product Designer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $81.8K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThoughtWorks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
