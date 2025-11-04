Bendrovių katalogas
ThoughtWorks
ThoughtWorks Produkto dizaineris Atlyginimai

Produkto dizaineris kompensacija in United States ThoughtWorks įmonėje sudaro $136K per year Senior Product Designer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $81.8K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThoughtWorks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Kokie yra karjeros lygiai ThoughtWorks?

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

UX dizaineris

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai ThoughtWorks in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $180,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ThoughtWorks Produkto dizaineris pozicijai in United States yra $120,000.

