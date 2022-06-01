Bendrovių katalogas
Teachers Pay Teachers
Teachers Pay Teachers Atlyginimai

Teachers Pay Teachers atlyginimas svyruoja nuo $180,000 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $220,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Teachers Pay Teachers. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/20/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $200K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
Median $180K
Produkto vadovas
Median $220K

Personalo specialistas
$191K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$210K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Teachers Pay Teachers gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $220,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Teachers Pay Teachers yra $200,000.

