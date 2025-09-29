Bendrovių katalogas
SwissBorg
SwissBorg Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in United Arab Emirates SwissBorg įmonėje svyruoja nuo AED 347K iki AED 494K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SwissBorg bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

AED 393K - AED 448K
United Arab Emirates
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
AED 347KAED 393KAED 448KAED 494K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

AED 588K

Kokie yra karjeros lygiai SwissBorg?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai SwissBorg in United Arab Emirates siekia metinę bendrą kompensaciją AED 493,943. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SwissBorg Projektų vadovas pozicijai in United Arab Emirates yra AED 347,434.

