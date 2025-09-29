Bendrovių katalogas
Swiftly
Swiftly Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in United States paketo suma Swiftly įmonėje yra $210K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swiftly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Swiftly
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$210K
Lygis
-
Bazinis
$210K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
13 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Swiftly?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Swiftly kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

DUK

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programinės įrangos inžinerijos vadovas v Swiftly in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $360,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Swiftly pre pozíciu Programinės įrangos inžinerijos vadovas in United States je $210,000.

Kiti ištekliai