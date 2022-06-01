Bendrovių katalogas
SPINS
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

SPINS Atlyginimai

SPINS atlyginimas svyruoja nuo $54,725 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $201,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų SPINS. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Produkto vadovas
Median $120K
Duomenų analitikas
$54.7K
Finansų analitikas
$84.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programinės įrangos inžinierius
$91.8K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$201K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Den högst betalda rollen som rapporterats på SPINS är Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $201,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SPINS är $91,800.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų SPINS

Susijusios bendrovės

  • LEK
  • Genesys
  • Idexcel
  • J.D. Power
  • Propeller
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai