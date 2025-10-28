Bendrovių katalogas
Sleep Number
Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United States Sleep Number įmonėje svyruoja nuo $100K iki $140K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sleep Number bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$109K - $126K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$100K$109K$126K$140K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Sleep Number kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Sleep Number in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $140,420. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sleep Number Produkto vadovas pozicijai in United States yra $100,300.

