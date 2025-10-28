Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United States Sleep Number įmonėje svyruoja nuo $338K iki $480K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sleep Number bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!
33%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
Sleep Number kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)