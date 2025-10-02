Produkto vadovas kompensacija in San Francisco Bay Area Scale AI įmonėje svyruoja nuo $245K per year L4 lygiui iki $302K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $240K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Scale AI bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$245K
$180K
$50.5K
$15K
L5
$302K
$200K
$102K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Scale AI kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.