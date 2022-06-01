Bendrovių katalogas
SADA
SADA Atlyginimai

SADA atlyginimas svyruoja nuo $21,128 bendros metinės kompensacijos Reklamos tekstų rašytojas žemiausiame taške iki $295,515 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų SADA. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/9/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $175K
Sprendimų architektas
Median $230K
Aktuaras
$99.5K

Reklamos tekstų rašytojas
$21.1K
Klientų aptarnavimas
$40.8K
Žmogiškieji ištekliai
$148K
Produkto dizaineris
$101K
Programų vadovas
$43.4K
Projektų vadovas
$138K
Pardavimai
$160K
Kibernetinio saugumo analitikas
$224K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$296K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


