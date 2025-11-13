Programų vadovas kompensacija in United States Remitly įmonėje svyruoja nuo $218K per year L3 lygiui iki $272K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $250K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Remitly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/13/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
$272K
$172K
$60K
$40K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Remitly kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)