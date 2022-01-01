Bendrovių katalogas
Relativity
Relativity Atlyginimai

Relativity atlyginimas svyruoja nuo $102,060 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $298,500 Verslo operacijos aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Relativity. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $140K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $210K

Produkto dizaineris
Median $119K
Verslo operacijos
$299K
Duomenų mokslo vadovas
$217K
Duomenų mokslininkas
$147K
Rinkodara
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX tyrinėtojas
$110K
Teisių įgijimo grafikas

5%

METAI 1

15%

METAI 2

30%

METAI 3

50%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Relativity kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 5% teisės įgyjamos 1st-METAI (5.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)

  • 30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (30.00% kas metus)

  • 50% teisės įgyjamos 4th-METAI (50.00% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą Relativity gauna Verslo operacijos at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $298,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Relativity yra $147,131.

Kiti ištekliai