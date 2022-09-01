Redpanda Data Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Redpanda Data atlyginimas svyruoja nuo $119,400 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $281,520 Pardavimų inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Redpanda Data. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $200K
Rinkodara
$119K
Produkto vadovas
$264K

Pardavimų inžinierius
$282K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Redpanda Data kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Redpanda Data gauna Pardavimų inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $281,520. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Redpanda Data yra $232,086.

