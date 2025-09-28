Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States realtor.com įmonėje svyruoja nuo $111K per year T1 lygiui iki $255K per year T6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $195K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą realtor.com bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
