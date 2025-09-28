Bendrovių katalogas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Produkto dizaino vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaino vadovas bendra kompensacija in Egypt Procter & Gamble įmonėje svyruoja nuo EGP 1.12M iki EGP 1.53M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

EGP 1.21M - EGP 1.44M
Egypt
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
EGP 1.12MEGP 1.21MEGP 1.44MEGP 1.53M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Procter & Gamble?

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaino vadovas pozicijai Procter & Gamble in Egypt siekia metinę bendrą kompensaciją EGP 1,531,510. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Procter & Gamble Produkto dizaino vadovas pozicijai in Egypt yra EGP 1,118,668.

