Procter & Gamble
Procter & Gamble Buhalteris Atlyginimai

Vidutinė Buhalteris bendra kompensacija in United States Procter & Gamble įmonėje svyruoja nuo $158K iki $230K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$181K - $207K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$158K$181K$207K$230K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Technical Accountant

The highest paying salary package reported for a Buhalteris at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $230,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Buhalteris role in United States is $157,950.

